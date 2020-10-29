Заявление Евросоюза: решение КСУ ставит под сомнение ряд международных обязательств Украины
Решение Конституционного суда ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые взяла на себя Украина.
Об этом сообщил официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, заявление которого есть в распоряжении УНН.
“ЕС и государства-члены ЕС считают институты по борьбе с коррупцией, созданные по требованию украинского народа, краеугольным камнем трансформации Украины, более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС”, — сообщил представитель ЕС.
По словам дипломата, массивная и беспрецедентная помощь Европейского Союза и государств-членов, “в том числе финансовая”, связана с антикоррупционной архитектурой Украины, работающей независимо, эффективно и без политического или иного давления.
“Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения Конституционного Суда Украины на элементы антикоррупционного законодательства, которое имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС. Мы призываем украинские власти предпринять шаги по скорейшему восстановлению необходимых условий для эффективного функционирования антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией Украины. Мы готовы помочь в поиске путей восстановления необходимой правовой определенности с целью обеспечения эффективной системы предотвращения коррупции в Украине”, — сказано в заявлении.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.
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