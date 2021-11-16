Зеленський пообіцяв тисячу гривень кожному вакцинованому українцю
Президент Володимир Зеленський пообіцяв тисячу гривень від держави кожному українцю, який пройшов повний курс вакцинації проти коронавірусу.
Про це він повідомив у черговому відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.
“Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток “Дія””, — сказав Зеленський.
Ці кошти можна буде витратити в різний спосіб, наприклад:
- придбати абонемент у фітнес-клуб чи спортзал;
- відвідати кінотеатр, музей, театр, концертний зал або виставковий центр;
- купити квитки для мандрівок усередині країни.
Програма стартує вже 19 грудня. Нею зможуть скористатися й ті, хто не має застосунку “Дія”.
За словами Зеленського, на програму виділять близько трьох мільярдів гривень до кінця поточного року й стільки ж — на початку 2022-го. // «Прямий»Tweet