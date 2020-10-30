Зеленский предложил Раде прекратить полномочия всех судей Конституционного суда

Созывавший накануне заседание СНБО президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду «Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводства», согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте ВР.

Проект закона содержит лишь две статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах» и «Восстановление конституционного судопроизводства», отмечает УП.

Первой предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Кроме того, инициируется возврат редакцией закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

Также соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Важно, что новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с «порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины». В то же время та же Конституция запрещает таким образом прекращать полномочия судей КСУ. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ, по представлению 47 нардепов, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибег к принятию этого решения.

«Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины», — говорится в записке.

Напомним, что 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.

В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В Европейском союзе посчитали, что данное решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Из-за указанного КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. На нем он распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила «добродетель конституционного судопроизводства в Украине». Через пару часов доступ был восстановлен. // Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»