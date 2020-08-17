Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку, який загинув у автокатастрофі у 2015 році, звання Героя України.

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: «Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо.

Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України.

Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей».

Передісторія:

Лідер гурту «Скрябін», Андрій Кузьменко, відомий під псевдонімом Кузьма Скрябін, загинув у ДТП на Дніпропетровщині 2 лютого 2015 року.

УП