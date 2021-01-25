Зеленський просив Дубінського вийти із фракції, той відмовився – джерела УП

Джерело: співрозмовники УП в «Слузі народу»
Деталі: Зеленський про Дубінського заявив, що той має піти із фракції, щоб не підставляти «Слугу народу» під удар і зазначив, що попереджав нардепа ще до санкцій, щоб той не ліз у тему плівок і не зв’язувався із Деркачем, бо той є агентом ФСБ.
Також президент нагадав, що Дубінський «розколював фракцію весь час», і що його «журналістська діяльність» під час депутатства знижувала рейтинг і імідж фракції.
Також джерело розповідає, що Дубінський кричав, нібито нардепка Анастасія Радіна зрадила Україну, працює на іноземні спецслужби, а «шабунята й соросята» його оббрехали й ввели Зеленського в оману.
Президент у відповідь на це заборонив нардепові прикриватися ним, а звинувачення Дубінського у бік Центру протидії корупції» назвав дитячими, пояснивши що «це не гілка влади, а громадська організація, щоб її критикувати». Також Зеленський порадив Дубінському утриматися від виправдань.
Глава держави запропонував фракції зібрати голоси «за» та «проти» Дубінського, а сам готовий зустрітися з керівництвом фракції та обговорити, що робити далі.
Співрозмовник переконаний, що ключовий месседж – Дубінський має піти, а сам Зеленський не хоче вирішувати проблему із санкціями.
Джерело «Української правди» наголосило, що суперечка президента з нардепом тривала понад 30 хвилин.
Передісторія:
- США запровадили санкції проти 7 громадян та 4 медіа України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Зокрема, під санкціями нардеп «Слуги народу» Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.
- Офіс президента анонсував певні кроки щодо притягнення до відповідальності українців, винних у втручанні в американські вибори.
- Заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявляла, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. Вона говорила, що нардепам потрібен час, щоб вивчити й обговорити ситуацію з ним.
- Сам Дубінський 15 січня заявив, що просить зібратися фракцію, щоб пояснити свою позицію з приводу запровадження санкцій до нього з боку США через втручання в американські вибори.
Роман Кравець, Роман Петренко, УП