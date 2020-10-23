Зеленский раскритиковал «чужое» заявление о COVID-19, которое оказалось его собственным (видео)

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью раскритиковал слова «кого-то из политиков» о коронавирусе в Украине. Но оказалось, что это заявление сделал он сам.

Зеленский заявил что в одном из интервью услышал, как «как кто-то из политиков говорил: „У нас будет, как в Италии“, — Это — поверхностный человек».

Оказалось, что этим политиком был сам Зеленский и цитировал он слова из своего предыдущего интервью для СМИ.

Напомним, в этом же интервью Зеленский сказал, что в Украине могут ввести жесткий карантин, если каждый день будут фиксировать 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

А несколько дней назад он пообещал вернуть жесткий карантин в Украине, если количество новых зараженных ежедневно будет превышать 9,5 тысячи. // НВ