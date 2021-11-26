Зеленський заявив, що Ахметова втягують в державний переворот

«Я не Янукович, бігти я нікуди не буду».

Президент Володимир Зеленський заявив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту за участю Ріната Ахметова.

Про це він сказав на пресконференції в п’ятницю, відповідаючи на питання про загрозу війни в Україні.

«[Розвідки] уже фіксують дві речі. [Перша] — може бути велика ескалація зі сторони Росії. І є великі виклики всередині держави, які уже фіксують розвідки. Наприклад, отримав я інформацію, що 1 числа буде державний переворот. У нас є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені мільярд доларів. Я вважаю, що це операція — його втягують в війну проти держави України», — заявив Зеленський.

У розмовах, перехоплених розвідкою, йдеться про те, що українське суспільство нібито готове до нової революції, а «Рінат Ахметов готовий включитися в питання державного перевороту — зміни діючого президента».

«На жаль, це буде його велика помилка. Тому що не можна воювати проти свого народу і президента, який обраний народом України», — сказав він.

Зеленський підкреслив, що не володіє інформацією, чи сам Ахметов знає про це.

«Я не Янукович, бігти я нікуди не буду. І не Порошенко — на бульдозер вилазити теж не буду. Буду в ці дні очікувати всіх, хто збирається, працюватиму на Банковій. Вважаю, що його оточення втягує його в цю війну», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що на початку цього тижня представники «Слуга народу» оголосили бойкот телеканалам Ахметова за перетворення у пропагандистькі рупори, що почали відстоювати корпоративні інтереси.

У вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, під дію якого уже в травні може потрапити Ахметов. // LB.ua