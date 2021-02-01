Зеленского упрекнули в лицемерии после «смертельного» заявления о Крыме

Внефракционный нардеп Гео Лерос раскритиковал президента Владимира Зеленского за его заявление об аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Тот в интервью Axios заявил, что если бы тогда был президентом, он и его команда «все бы умерли в Крыму», но не пустили бы туда «зеленых человечков».

В своем Facebook Лерос напомнил, что когда в 2014 году в Украине шла война, «Зеленский умирал в России на съёмках фильма «8 первых свиданий».

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»