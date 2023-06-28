Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні

Президент заявив про необхідність розвивати в Україні галузь ментальної та фізичної реабілітації.

Президент України Володимир Зеленський закликав депутатів легалізувати медичний канабіс, щоб допомагати українцям долати “біль, стрес і травми війни”.

“Всі кращі світові практики, рішення, якими б складними або незвичними вони не були, повинні бути застосовані в Україні, щоб всім українським громадянам не довелося терпіти біль, стрес і травми війни”, – сказав Зеленський, виступаючи 28 червня у Верховній Раді.

Він заявив про необхідність розвивати в Україні галузь ментальної та фізичної реабілітації, що стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.

“Зокрема, ми повинні нарешті чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу”, – сказав президент.

Медичний канабіс в Україні – що повідомлялося раніше

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав законопроект, що регулює використання в Україні рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових та наукових цілях. Як заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, таким чином МОЗ підготувало законодавчий ґрунт для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

До цього голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначав, що урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу максимально нівелює ризики використання його не за призначенням. // УНІАН