Зеленський заявив, що з 1 березня 100 найважливіших ліків подешевшають на 30%

Про це він розповів у вечірньому зверненні 12 лютого після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Зеленський не навів прикладів медичних засобів, на які поширюватиметься зниження ціни, однак додав, що йдеться про «найбільш важливі ліки для наших людей».

За його словами, незабаром Кабінет Міністрів представить суспільству всі деталі, а зміни мають відчути мільйони українців.

«Це персональна відповідальність урядовців і конкретно — міністра охорони здоров’я», — наголосив Зеленський.

Раніше глава держави казав, що наразі в Україні ціни на ліки «абсолютно неадекватні». На його думку, аптечні мережі та виробники повинні забезпечити більш комфортні умови для українських споживачів. // hromadske