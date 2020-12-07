Земельну ділянку на столичному Виноградарі вартістю понад ₴10 млн. повернуто з незаконної оренди

За апеляційною скаргою Київської міської прокуратури постановою Північного апеляційного господарського суду задоволено позов прокурора в інтересах держави про скасовано рішення та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки на вул. Світлицького вартістю понад 10 млн гривень.

Встановлено, що земельна ділянка площею 0,2015 га була передана товариству в оренду з порушенням вимог земельного законодавства та поза аукціоном для експлуатації та обслуговування побутово-громадських будівель.

Разом з тим, вказане нерухоме майно є самочинно збудованим, оскільки його будівництво здійснено на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети та більш ніж в 50 разів перевищує площу нерухомого майна, розташованого на ній.

За результатами розгляду апеляційної скарги суд погодився з правовою позицією прокурора, скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

Київська міська прокуратура