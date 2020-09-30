Зґвалтування неповнолітньої на Одещині: колишній інспектор з ювенальної превенції постане перед судом

Слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, завершено досудове розслідування відносно колишнього інспектора з ювенальної превенції СП Таїровського відділення поліції Київського ВП у м. Одесі Головного управління Нацполіції в Одеській області.Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці січня цього року 17-річна дівчина познайомилася з інспектором, коли до поліції звернулася її матір із заявою про зникнення доньки після чергового конфлікту. Правоохоронці склали відносно матері адміністративний протокол, а з донькою провели бесіду.

11 лютого 29-річний правоохоронець, який на той час займав посаду інспектора сектору ювенальної превенції, змусив поїхати неповнолітню до нього додому, де вчинив дії сексуального характеру без її добровільної згоди, після чого відвіз потерпілу на місце зупинки громадського транспорту.

За кілька днів постраждала наважилася розповісти про це своєму вчителеві, який переконав її звернутися із заявою до правоохоронних органів.