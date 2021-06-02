Житель Днепропетровщины организовал наркобизнес с миллионным оборотом

На Херсонщине правоохранители перекрыли крупный канал поставки наркотиков с миллионными оборотами, организованный жителем Днепропетровщины.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Херсонской области.

В организованную группировку входили 10 участников, которые распространяли наркотики на территории Каховки и Новой Каховки. На стационарном посту полиции «Шилова балка» правоохранители 30 мая задержали авто наркокурьеров. ехавшее из Кривого Рога.

Во время досмотра у «почтальона» обнаружили 4 бумажных пакета, в которых находилось около 150 свертков с метадоном. В это время прошли обыски у организатора и других участников группы. В целом полицейские изъяли около 300 граммов метадона, около 200 граммов амфетамина, 150 граммов марихуаны, 8 мл ацетилированного опия, банковские карточки, электронные весы, упаковочные материалы, мобильные телефоны, сим-карты, 5 авто, деньги, полученные преступным путем, ювелирные изделия, заметки, пистолет и и нож армейского образца. Приблизительная стоимость изъятого имущества составляет почти 2 миллиона гривен.

Незаконный бизнес организовал 41-летний житель Днепропетровской области. Вместе с женой он занимался хранением и фасовкой оптовых партий наркосредств, контролировал денежный оборот и работу закладчиков. Последние получали товар в виде посылок, содержащих от 20 до 50 фасованных доз — места им сообщал перевозчик после доставки из Днепропетровской области. После этого шестеро жителей Каховки и Новой Каховки в возрасте от 28 до 55 лет делали закладки на улицах своих населенных пунктов, а подробные координаты указывали организатору преступного бизнеса.

Доставкой на Херсонщину посылок занимались двое жителей Днепропетровщины: 50-летний криворожанин был водителем, а 49-летний житель Никополя — «почтальоном».

35-летняя жена организатора группы выполняла роль личного водителя, занималась фасовкой метадона и амфетамина. Дозированные порции наркотических средств женщина обозначала специфическими печатями — изображением мультипликационного героя Лунтика.

Координаты закладок потребителям, которых было около 250 человек, сообщал лично организатор. Оплата товара проводилась через электронную платежную систему или зачислением денег на мобильный счет. Ежемесячно наркогруппировка сбывала около 2 тысяч доз наркотиков, что в денежном эквиваленте составляет около 400 тысяч гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Организатор и еще 7 участников группы задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Участникам группы может грозить лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.