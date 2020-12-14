Журналісти вимагають зняти з розгляду законопроєкт «Про медіа»

Чинна редакція проєкту закону, за їхніми словами, не враховує пропозиції та зауваження представників ЗМІ, ОБСЄ та експертів Ради Європи.

Представники засобів масової інформації, журналістських, медійних та громадських організацій, блогери і дописувачі у соціальних мережах вимагають зняти з розгляду Верховної Ради України законопроєкт “Про медіа” (№2693д) як такий, що обмежує свободу слова в країні. З відповідною заявою вони звернулися до президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, народних депутатів, голів фракцій та депутатських груп.

У зверненні йдеться про те, що автори законопроєкту «Про медіа», який у травні був відправлений на доопрацювання до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, не врахували пропозиції журналістів та зауваження ОБСЄ, Головного науково-експертного управління Верховної Ради, експертів Ради Європи тощо.

Зокрема, не враховано рішення Ради Міністрів ОБСЄ 3/2018: “Повноцінно запровадити свої закони, політику та практику щодо свободи ЗМІ з дотримання своїх міжнародних зобов’язань та перегляд і, за необхідності, скасування або зміну їх (законів, політики та практики), щоб вони не обмежували можливості журналістів виконувати свою роботу самостійно та без зайвих зусиль і перешкоджання.” Натомість законопроєкт №2693-д “Про медіа” встановлює обмеження прав журналістів-фрілансерів, оскільки визнає професійні права на інформацію та акредитацію тільки тих журналістів, у посвідченні яких вказано зареєстроване медіа, навіть, якщо посвідчення журналіста видане професійною або творчою спілками журналістів. Також законопроєкт передбачає блокування або скасування реєстрації усього медіа, а не виключно незаконного контенту, що є непропорційною санкцією.

Також не враховано зауваження експертів Ради Європи щодо лібералізації регулювання онлайн-медіа та друкованої преси і наданні додаткових гарантій від можливих зловживань при застосуванні санкцій (таких, зокрема, як блокування онлайн-медіа)”. Експерти наголошували, що держави Європейського союзу не регулюють контенту онлайн-медіа, у жодному регулятивному документі ЄС не згадують онлайн-ЗМІ. Консультантка Ради Європи рекомендувала Україні відкласти впровадження регулювання інтернет-ЗМІ й почекати, поки Євросоюз розробить і протестує рішення у цій сфері. Досі ще немає рішень Євросоюзу і практики застосування тих Директив ЄС, які нібито намагаються виконати автори законопроєкту.

В свою чергу Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом у своєму рішенні вказав, що Директива ЄС про аудіовізуальні медіапослуги “не врегульовує питання діяльності друкованих та онлайн-медіа”, а також, що “держави-учасниці повинні забезпечити чітке визначення у законодавстві компетенції та повноважень національних регуляторних установ чи органів, а також способи їхньої підзвітності. В той же час, в статті 90 законопроєкту наведено перелік повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який не є вичерпним.”

А Головне науково-експертне управління Верховної Ради вказувало на невідповідність законопроєкту статтям 85 та 92 Конституції України. За висновком ГНЕУ, має бути змінена структура і зміст законопроекту.

«Ще раз наголошуємо, що зміни, яких дійсно потребує медіазаконодавство, — це спрощення реєстраційних процедур, збільшення можливостей для саморегуляції, збільшення можливостей для журналістів якісно, без зовнішнього втручання (особливо — з боку держави) виконувати свою роботу. Неприпустимими є спроби обмежити свободу слова також і через законопроєкт “Про Службу безпеки України”, який передбачає право СБУ без рішення суду обмежувати доступ громадян до інформаційних ресурсів, анульовувати ліцензії телеканалів, втручатися в роботу поштових операторів і провайдерів, встановлювати засоби негласного отримання інформації з каналів зв’язку. Це суперечить, як законодавству, так і міжнародним зобов’язанням України», — йдеться у зверненні представників ЗМІ та блогерів.

Вони закликали народних депутатів та президента «зупинити спроби обмежити свободу слова і права журналістів через прийняття нового законодавства».

Звернення вже підписали: головний редактор видання «ГОРДОН» Олеся Бацман, головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов, телеведуча Наталя Влащенко, телеведучий, засновник видання «ГОРДОН» Дмитро Гордон, продюсер ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» Павло Єлізаров, директор інформагентства «Українські новини» Денис Іванеско, глава правління «Національної асоціації українських медіа» Тетяна Котюжинська, шеф-редактор видання LB.ua Соня Кошкіна, журналіст Сергій Лямець, блогер, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, шеф-редактор видання «Обозреватель» Орест Сохар, глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, головний редактор газети і інтернет-видання «Факти» Олександр Швець, голова Незалежної медіа-профспілки України Сергій Штурхецький, телеведучий Савік Шустер. // LB.ua