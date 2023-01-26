Жителям Києва пропонують переіменувати ще 27 вулиць, провулків, проспектів, парків (перелік)

Київська міська рада збирає пропозиції щодо перейменування ще 27 вулиць, провулків, проспектів, парків і скверів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Пропозиції щодо перейменування приймають до 7 лютого поточного року на електронну адресу:[email protected]. Передає Інформатор з посиланням на КМДА.

Як заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко, міська влада продовжує збирати пропозиції мешканців щодо перейменування міських об’єктів, які носять назви, пов’язані з росією, її сателітами та радянським минулим.

Схвалений рішенням Київської міської ради перелік міських об’єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами, та які підлягають перейменуванню, було розширено на підставі рекомендацій експертної комісії.

Нагадаємо, що до складу експертної комісії залучено спеціалістів Українського інституту національної пам’яті, Інституту історії України, Інституту української археології та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Інституту українознавства імені І. Крип’якевича, Інституту мовознавства імені О. О. Потебні, Інституту української мови, Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка.

Повний перелік міських обʼєктів, які планується перейменувати

Святошинський район:

вулиця Олександра Блока;

вулиця Миколи Краснова;

вулиця Спартаківська;

парк імені Генерала Потапова;

сквер імені Феодори Пушиної.

Деснянський район:

провулок Ватутінський;

вулиця Маяковського.

Печерський район:

вулиця Драгомирова;

вулиця Салтикова-Щедріна.

Дарницький район:

провулок Крилова 1;

провулок Крилова 2;

провулок Крилова 3;

парк «Таращанець»;

сквер трудової слави.

Шевченківський район:

вулиця Лермонтовська;

вулиця Отто Шмідта;

парк імені О. С. Пушкіна;

сквер імені Чкалова.

Солом’янський район:

вулиця Повітрофлотська;

проспект Повітрофлотський;

вулиця Пржевальського.

Подільський район:

проспект Правди.

Оболонський район:

вулиця Совхозна.

Дніпровський район:

вулиця Травнева;

вулиця Бажова;

вулиця Комбінатна.

Голосіївський район:

вулиця Гвардійська.

Зразок оформлення обґрунтування щодо нових назв за посиланням: .