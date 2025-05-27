Зміна правил від НСЗУ: які дослідження більше не може призначити сімейний лікар
З реформою медичної системи сімейні лікарі отримали змогу виписувати скерування майже на будь-які аналізи.
Але у 2025 році Національна служба здоров’я змінила правила маршрутизації пацієнтів, пояснила керівниця служби Наталія Гусак в інтерв’ю для “УП. Життя”.
Раніше сімейний лікар міг виписати направлення на більшість обстежень: від УЗД і рентгену до МРТ і КТ.
Тепер медики первинки можуть скерувати лише на такі дослідження:
- УЗД (черевної порожнини, щитоподібної залози, сечового міхура тощо);
- рентген (грудна клітка, кінцівки);
- холтерівський моніторинг;
- ендоскопічні дослідження травної, дихальної, урологічної та гінекологічної систем;
- базові лабораторні аналізи.
Усі ці обстеження покриваються НСЗУ в рамках пакету “Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.
- магнітно-резонансну томографію (МРТ);
- комп’ютерну томографію (КТ);
- деякі розширені аналізи;
- спірометрію (дослідження для перевірки роботи легень).
Тепер це може робити виключно фахівець вузького профілю, який веде хворобу пацієнта.
За задумом НСЗУ, ці зміни мають допомогти навести лад у маршрутизації пацієнтів, уникнути дублювання направлень і зменшити кількість випадків, коли обстеження призначаються без належних показань.
Наразі НСЗУ не встановило технічних заборон на створення направлень від лікарів первинки. Медики все ще можуть створити їх, але дослідження, виписані з порушенням правил, не будуть оплачені державою, зазначає керівниця служби Наталія Гусак.Tweet