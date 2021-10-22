Змусили повернути стипендію та заплатити за навчання: медик виплатить університету ₴128 тис.

Лікар отримав направлення у районну лікарню, проте звільнився.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського відсудив у свого колишнього студента 128, 5 тис. грн компенсації за навчання, оскільки той не відпрацював три роки за направленням.

Про це йдеться у рішенні Млинівського районного суду Рівненської області.

Студента з Рівненської області у 2009 році зарахували на державну форму навчання в медичний університет у Тернополі. Після закінчення навчання він попросив направлення на роботу за місцем проживання його батьків. Його у 2015 році відправили на роботу в Демидівську центральну районну лікарню на посаду лікаря-анестезіолога. Згодом чоловіка призначили на посаду лікаря-анестезіолога палати інтенсивної терапії цієї ж лікарні. Проте він у 2017 році звільнився за згодою двох сторін.

Тернопільський медуніверситет через це подав позов, оскільки там вважають, що колишній студент порушив умови договору, не пропрацювавши три роки в державній установі охорони здоров`я. В медуніверситеті пояснили, що навчання студента на державній формі вони оцінили у 80 088 грн. Також він отримав 48 441 грн стипендії. А тому навчальний заклад вимагав від лікаря повернути їм 128 529 грн.

На суд колишній студент не прийшов, його захисник наголошував, що відповідач не визнає позовних вимог, оскільки на його думку, для цього не існує законних підстав.

Млинівський районний суд задовольнив клопотання медуніверситету та вирішив стягнути із відповідача 128,5 тис. грн за навчання. Відповідач ще може подати позов.

Вартові еспресо