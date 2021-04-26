«Звання дискредитовано»: український науковець спалив свою дисертацію після захисту кандидатської Кивою

Він також попросив позбавити його наукового ступеня кандидата медичних наук.

Кандидат медичних наук Олександр Ябчанка спалив свою дисертацію на знак протесту проти затвердження рішення про захист кандидатської дисертації нардепом від ОПЗЖ Іллєю Кивою.

Відповідне фото науковець оприлюднив у Facebook.

“3 квітня 2014 року мені присудили науковий ступінь кандидата медичних наук. Сьогодні Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За». Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано», — написав науковець.

Він також попросив позбавити його наукового ступеня кандидата медичних наук і закликав інших науковців зробити аналогічний крок.

«Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук. Закликаю інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю. Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками”, — повідомив чоловік.

Раніше сьогодні народний депутат від «Опозиційної платформи за життя» Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Захист роботи під назвою «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)» відбувся у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості.

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії. // LB.ua