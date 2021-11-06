19-річний українець переміг росіянина і став чемпіоном світу з боксу

Українець Юрій Захарєєв завоював золоту медаль на чемпіонаті світу з боксу-2021 в Белграді.

Захарєєв став чемпіоном світу у ваговій категорії до 71 кг.

У фіналі українець впевнено здолав представника Федерації боксу Росії Вадима Мусаєва. Захарєєв переміг одноголосним рішенням суддів — 29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.

На шляху до фіналу 19-річний Захарєєв виграв у Махмуда Саїда (Сомалі), Мохаммеда Акбара (Великобританія), Юбу Сіссоко (Іспанія), Асланбека Шімбергенова (Казахстан), а у півфіналі переміг Сархана Алієва (Азербайджан).

Це єдина медаль для України на ЧС-2021. В інших вагових категоріях українці не змогли пройти далі 1/8 фіналу.

Також для України це перше золото на ЧС з 2017 року.

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