19-річний українець переміг росіянина і став чемпіоном світу з боксу
Українець Юрій Захарєєв завоював золоту медаль на чемпіонаті світу з боксу-2021 в Белграді.
Захарєєв став чемпіоном світу у ваговій категорії до 71 кг.
У фіналі українець впевнено здолав представника Федерації боксу Росії Вадима Мусаєва. Захарєєв переміг одноголосним рішенням суддів — 29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27.
На шляху до фіналу 19-річний Захарєєв виграв у Махмуда Саїда (Сомалі), Мохаммеда Акбара (Великобританія), Юбу Сіссоко (Іспанія), Асланбека Шімбергенова (Казахстан), а у півфіналі переміг Сархана Алієва (Азербайджан).
Це єдина медаль для України на ЧС-2021. В інших вагових категоріях українці не змогли пройти далі 1/8 фіналу.
Також для України це перше золото на ЧС з 2017 року.
Юрій Захарєєв: що про нього відомо
- Захарєєв — уродженець Андріївки Одеської області.
- Раніше у 2021 році він вигравав чемпіонат світу серед молоді-2021, у фіналі у ваговій категорії до 69 кг здолавши суперника з РФ — Чеерава Ашалаєва.
- В активі Захарєєва також є перемоги на юніорському та молодіжному чемпіонатах Європи. Крім того, він сім разів ставав чемпіоном України. // УНІАН