6:2! Київське «Динамо» розтрощило сербський «Партизан» у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське “Динамо” здобуло впевнену вольову перемогу над белградським “Партизаном” у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд

“Динамо” – “Партизан” – 6:2

Голи: Шапаренко, 40, Бражко, 43, Караваєв, 45+1, Кабаєв, 55, Попов, 83, Піхальонок, 90+2 – Салданья, 22 (пенальті), 66

Обидві команди розпочали активно. “Біло-сині” могли відкрити рахунок на 4-й хвилині, але удар Кабаєва з гострого кута парирував кіпер, а Ярмоленко на добиванні пробив вище воріт. Згодом він не влучив у рамку головою, а Буяльський розім’яв воротаря з лінії штрафного.

А на екваторі тайму белградці отримали шанс повести в рахунку. Це Караваєв у межах штрафного замість м’яча вдарив у ногу Калюлю, а рефері після перегляду повтору призначив пенальті. До позначки підійшов Салданья і ударом по центру вивів “Партизан” уперед.

У відповідь “Динамо” додало обертів. Утім, справжній момент кияни створили аж на 35-й хвилині, коли Кабаєв після передачі Ярмоленка пробив під поперечину – сейв Йовановіча. А потім команда Олександра Шовковського перетворила кінцівку тайму на нічний жах “могильників”.

Упродовж шести хвилин “Динамо” тричі розписалося у воротах белградців. Спершу Кабаєв відкинув під удар Шапаренко, а той потужно поклав під поперечину. Далі Бражко класно поклав корпус на підбиранні та з льоту вгатив від дальньої стійки. А в доданий арбітром час Караваєв із рикошетом влучив у дальній кут після передачі Ваната.

Окрилені “біло-сині” продовжили тероризувати оборону сербського гранда й після перерви. Серія атак “Динамо” призвела до четвертого забитого м’яча на 55-й хвилині. Це Кабаєв отримав м’яч у центрі поля, просунувся вперед і забив класним пострілом під стійку з-за меж штрафного.

Лише тепер віце-чемпіон України трохи розслабився. “Партизан” зумів цим скористатися на 66-й хвилині – Салданья з меж воротарського майданчика заштовхав м’яч за лінію після флангової атаки. Утім, цей локальний успіх став для “могильників” останнім.

“Динамо” надалі повністю контролювало перебіг подій, а під завісу поєдинку покарало любителів подорожувати до Росії ще двома забитими м’ячами. На 83-й хвилині Попов другим темпом після удару Бражка зі штрафного замкнув простріл Волошина. А в доданий час останній знайшов у штрафному Піхальонка, який відсвяткував дебют за киян технічним голом – 6:2 у підсумку, а матч-відповідь перетворився на формальність. // РБК-Україна