Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу

Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому Конгресі УАФ.

Про це повідомили кореспонденти Суспільне Спорт з місця події.

47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду усі постійні члени УАФ за місяць до виборів. Після того Андрій підтвердив, що братиме участь у виборах. Безпосередньо на Конгресі “за” Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, “проти” та “утрималися” – 0.

На посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.

Перед виборами новий президент УАФ провів кілька зустрічей з членами асоціації у Києві, Львові та Харкові.

Попередній досвід діяльності на посаді футбольного функціонера у Андрія Шевченка відсутній. До Конгресу він також не презентував своєї команди та публічно не назвав план діяльності, з яким балотується на посаду.

Що відомо про діяльність Андрія Шевченка