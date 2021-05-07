Аномальные ставки: в УАФ сделали заявление о скандальном матче Минай — Шахтер

Украинская ассоциация футбола проверит и другие матчи с участием «Миная».

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола сделал заявление касательно матча 25-го тура УПЛ «Минай» — «Шахтер», который мог не состояться из-за бойкота закарпатского клуба.

Заявление опубликовано на официальном сайте УАФ.

«6 мая накануне матча 26-го тура УПЛ «Минай» (Ужгород) — «Шахтер» (Донецк) в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.

Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время игры», — говорится в заявлении.

В УАФ также сообщили, что проверят и другие матчи «Миная», а результаты проверки передадут в правоохранительные органы:

«Что касается ФК «Минай» (Ужгород), то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры. Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время».

Скандал перед матчем «Минай» — «Шахтер»: что произошло

Сообщалось, что бойкот «Миная» был связан с котировками букмекеров на этот матч, которые аномально подскочили перед игрой. В частности, стало поступать аномальное количество ставок на тотал больше 3.5 голов за матч, а коэффициент на победу «Миная» подскочил с 27 до 44. Некоторые букмекерские компании перестали принимать ставки на матч.

Перед выездом на матч тренер-консультант «Миная» Александр Севидов собрал команду в холле отеля и сообщил о том, что происходит с букмекерскими котировками. В известность также была поставлена УАФ.

«Минай» с опозданием приехал на стадион, после чего команда закрылась в раздевалке и отказывалась выходить на поле. Два футболиста отговаривали остальных играть в матче.

В итоге руководству «Миная» все же удалось уговорить игроков выйти на поле, и команда избежала технического поражения.

Поединок начался на 35 минут позже запланированного, и «Минай» проиграл со счетом 0:4, вылетев в Первую лигу.

УНИАН