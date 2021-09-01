Атлетка Анастасія Москаленко із світовим рекордом здобула «золото» Паралімпіади-2020

Українка Анастасія Москаленко із світовим рекордом здобула золоту медаль XVI літньої Паралімпіади у Токіо.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту.

“Восьмий змагальний день завершився золотою нагородою у жіночому штовханні ядра від Анастасії Москаленко зі світовим рекордом (клас F32)”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє “Суспільне”, кваліфікацію у штовханні ядра не проводили. Спортсменки одразу змагалися у фіналі, до якого відібралися вісім учасниць. Вони мали по шість спроб, і до заліку йшла найкраща.

Москаленко була однією з фавориток на нагороду та входила в змагання з одним із найвищих особистих рекордів – 6.92 метра.

У фіналі українка перевершила не лише свій особистий рекорд, а й світовий, штовхнувши ядро на 7,61 метра. Медаль Анастасії гарантувала ще перша спроба – на 7,01. Але друга – рекордна – вивела її в лідерки та дозволила випередити польку Розу Козаковську, якій Москаленко поступилася в метанні булави.

Після українки в сектор залишалося вийти тільки представниці ПКР Євгєнії Галактіоновій, проте перевершити українку й польку їй не вдалося.

Медаль Москаленко стала 75-ю для України на цій Паралімпіаді.

Зазначила, що в цьому році Анастасія дебютувала на Іграх у Токіо та має вже дві паралімпійські нагороди: до цього спортсменка виграла срібну медаль у метанні булави. // Букви