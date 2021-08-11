«Бенфіка» після перемоги у ЛЧ над московським «Спартаком» перейменувала свій Twitter на честь українця Яремчука
Роман вдало влився в гру.
Бенфіка» двічі з однаковим рахунком 2:0 обіграла московський «Спартак» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і вийшла в плей-оф турніру.
Поєдинок у відповідь, який відбувся напередодні в Лісабоні на стадіоні «Да Луж», був дебютним для Романа Яремчука в складі «орлів».
Українець вийшов на заміну в другому таймі і взяв безпосередню участь у другому голі у ворота «Спартака».
Дебют українця місцеві фани визнали успішним, і вони попросили викласти у твіттері його фотографію.
Представники «Бенфіки» з гумором поставилися до цих побажань. Спочатку португальський гранд двічі виконав це прохання, а потім узагалі вирішив перейменувати акаунт на честь футболіста. Тепер він називається «Бенфікачук».