«Бенфіка» після перемоги у ЛЧ над московським «Спартаком» перейменувала свій Twitter на честь українця Яремчука

Роман вдало влився в гру.

Бенфіка» двічі з однаковим рахунком 2:0 обіграла московський «Спартак» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і вийшла в плей-оф турніру.

Поєдинок у відповідь, який відбувся напередодні в Лісабоні на стадіоні «Да Луж», був дебютним для Романа Яремчука в складі «орлів».

Українець вийшов на заміну в другому таймі і взяв безпосередню участь у другому голі у ворота «Спартака».

Дебют українця місцеві фани визнали успішним, і вони попросили викласти у твіттері його фотографію.

Представники «Бенфіки» з гумором поставилися до цих побажань. Спочатку португальський гранд двічі виконав це прохання, а потім узагалі вирішив перейменувати акаунт на честь футболіста. Тепер він називається «Бенфікачук».

LB.ua