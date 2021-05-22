Бій між українцем Усиком і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Джошуа відбудеться

Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно санкціонувала бій між українцем Олександром Усиком і чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк, пише Укрінформ.

За словами Красюка, у команд є 10 днів на переговори. Поєдинок може відбутися 21 або 28 серпня в Лондоні на стадіоні «Вемблі».

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа готувався об’єднавчого бою з Тайсоном Ф’юрі в серпні, але спортивний арбітраж ухвалив, що останній повинен до середини вересня провести третій бій з Деонтеєм Вайлдером.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Усик — обов’язковий претендент на чемпіонський бій від WBO. У суперважкій вазі українець провів два бої, в яких переміг Чазза Візерспуна і Дерека Чісору.