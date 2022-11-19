Григорий Козловский про благотворительный матч: “Мы продолжаем помогать нашим защитникам – «Верим в ВСУ!»

«Верим в ВСУ» – в благотворительном матче с таким названием, в рамках проекта «Спорт согревает», команда All Stars с разрывом в четыре гола победила Сборную артистов Украины. Окончательный счет на табло был зафиксирован такой: 10:6.

Пока на заснеженном футбольном поле Академии “Рух” (футбольный клуб стал соорганизатором этой игры), состязались известные блогеры, актеры, певцы и футболисты, зрители задонатили более 277 тысяч гривен. Пожертвования продолжали поступать даже после игры. Об этом пишет официальный сайт академии.

Григорий Козловский , почетный президент ФК «РУХ»(Львов), рассказал куда пойдут собранные деньги:

«Главная цель – собрать средства на закупку термобелья для помощи 5-му отдельному штурмовому полку ЗСУ, 93-й отдельной механизированной бригаде ЗСУ «Холодный Яр», 125-й отдельной бригаде территориальной обороны».

Самым большим донатом стала сумма в 100 тысяч гривен, которую прислал Николай Табулович.

Эмоции благотворительного матча можете посмотреть в подборке фотографий – https://fcrukh.com/photo-gallery/657

Трансляция велась на канале Академии в Ютюб.