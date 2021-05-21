Бывший игрок киевского «Динамо» Евгений Хачериди может подать в суд на брестское «Динамо»

Евгений Хачериди известен всем болельщикам украинского футбола по выступлению за киевское «Динамо» с 2007 о 2018 год. Именно этот отрезок является самым звездным у этого защитника.

С 2018 года карьера Евгения постепенно пошла на спад. Он провел один сезон в ПАОКе и после перебрался в «Динамо» Брест, в котором выступал до 2020 года. Правда стоит сказать о том, что в 2020 году у Хачериди начались проблемы. Его контракт был рассчитан до конца 2021 года, но руководство его расторгло зимой 2020 года по причине смены руководства и уменьшения бюджета. В последние время делать прогнозы на футбол с участием многих футбольных клубов становится все сложнее. Пандемия вносит свои коррективы. Не все клубы могут позволить себе продолжать находиться на том же финансовом уровне, что и было до этого.

Чтобы получить лицензию на выступление в новом сезоне чемпионата Белоруссии любая команда должна закрыть все долги перед своими футболистами. Поэтому «Динамо» выплатило украинцу все долги по зарплате. Представителя украинского защитника требуют еще выплаты одного миллиона долларов за досрочный разрыв контракта. Если требования игрока не будут выполнены, то он будет обращаться в суд. Уже сейчас идут разговоры о том, что дело может пойти до CAS, так как по-другому вряд ли есть какие-то перспективы, что ситуация сможет решиться положительным образом.

Пока же Евгений Хачериди находится в поиске клуба. Весьма любопытно будет наблюдать за тем, где же продолжит карьеру украинский футболист. Все-таки ему уже 33 года, да и наверняка на все клубы готовы будут удовлетворить его финансовые аппетиты.