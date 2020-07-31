COVID-19 создал огромный спрос на оборудование и товары для домашнего фитнеса

В последние несколько месяцев большинство спортивных залов и фитнес-центров в Украине и во всем мире пришлось закрыть, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Это создало огромный спрос на оборудование и товары для домашнего фитнеса, такого как велотренажеры, коврики для йоги, гантели, беговые дорожки, степперы, гребные тренажеры и орбитреки. В результате поставщики такого оборудования увидели резкий рост продаж этих устройств.

Спрос на интеллектуальные тренажеры и компании, предлагающие онлайн-программы для фитнеса, особенно высок, поскольку потребители пытаются повторить занятия, которые они имели в тренажерном зале теперь уже в домашних условиях. Будь то занятия йогой через Zoom или срочная покупка велотренажера, многие пытаются найти способы эффективно тренироваться в четырех стенах своих жилищ.

Теперь, когда спортивные залы потихоньку открываются, люди все еще опасаются заражения, и поэтому многие инструкторы по фитнесу быстро переходят в онлайн. З анятия йогой перешли на Zoom, а продажи тренажеров и загрузки приложений для фитнеса растут ежедневно.

Например, в период с января по март в США продажи оборудования для фитнеса выросли на 55%, так как начали активизироваться карантинные ограничения. В Украине по данным компании DomSporta, также заметно вырос спрос на велотренажеры, беговые дорожки, степперы и орбитреки Некоторые спортивные залы даже начали сдавать в аренду свое оборудование и программы для него на время пандемии.

Некоторые эксперты, считают, что пока рано говорить о том, может ли коронавирус привести к новому буму домашних тренировок, но тенденция говорит о том, что это направление оздоровления будет развиваться очень активно. Они думают, что новые онлайн-классы задействуют то, чего раньше не было в домашнем фитнесе.

Однако многие люди не знают, с чего начать. Исходя из оптимистичного предположения о том, что наш нынешний образ жизни носит временный характер, и мы в конечном итоге сможем вернуться к нормальной жизни, многие хотят приобрести домашнее оборудование для тренировок, чтобы не терять времени и продолжать укреплять свое тело и здоровье.

По оценкам Международной ассоциации здравоохранения, фитнес — это индустрия стоимостью 34 миллиарда долларов, и сегодня примерно 20% жителей больших городов Украины имеют членство в каком-то фитнес-клубе. Пандемия также повысила осведомленность о пользе для здоровья от тренировок, потому, что например выяснилось — слабое сердечно-сосудистое здоровье является одним из основных факторов риска тяжелой болезни или смерти в результате COVID-19.

Те, кому удалось успешно перейти на домашнюю тренировку, вероятно, продолжат тренироваться дома, по крайней мере, некоторое время, — считают эксперты. Во-первых, это удобно. Во-вторых купленное оборудование будет дополнительно мотивировать.