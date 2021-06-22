Депутат Верховної Ради звернувся до УЄФА з вимогою забрати в Росії право на матчі Євро через спалах коронавірусу в цій країні

Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко звернувся до УЄФА з вимогою забрати у Санкт-Петербурга право на проведення матчів чемпіонату Європи з футболу через жахливу ситуацією з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні видання Главком.

«Звернувся до УЄФА з проханням перенести матчі Євро-2020 з Санкт-Петербурга у зв’язку з новою хвилею коронавірусу в Росії Санкт-Петербург є одним із приймаючих міст футбольного чемпіонату Євро-2020. На стадіоні «Санкт-Петербург» мають пройти ще два матчі чемпіонату: 23 червня ― група Е: Швеція – Польща; 2 липня – 1/4 фіналу: переможець матчу 6 – переможець матчу 5. Водночас, офіційні повідомлення російської влади, ЗМІ та статистика свідчать про початок третьої «хвилі» пандемії в країні. У зв’язку з цим, з 17 червня в Санкт-Петербурзі ввели нові обмежувальні заходи. Зважаючи на те, що суттєве погіршення епідеміологічної ситуації в Росії становить загрозу життю вболівальників та учасників футбольного чемпіонату Євро-2020, прошу розглянути можливість перенести матчі з Санкт-Петербурга в інші міста», – написав Гончаренко в «Фейсбук», прикріпивши фото направленого в УЄФА листа.

Раніше стало відомо, що Москва вже на карантині. Українська команда посіла третє місце в групі С і очікує, як зіграють конкуренти.