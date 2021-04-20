Динамівець Сергій Ребров утретє поспіль став чемпіоном Угорщини з «Ференцварош»

Українець Сергій Ребров утретє поспіль став чемпіоном Угорщини з «Ференцварош»

У чемпіонаті Угорщини з футболу достроково визначився чемпіон. Ним третій сезон поспіль став «Ференцварош» із Будапешта, який тренує українець Сергій Ребров, а у складі грають наші співвітчизники Ігор Харатін та Олександр Зубков.

Перед 30-м туром національної першості «Фраді», як називають клуб уболівальники, випереджали найближчого переслідувача, «Пушкаш Академію», на 11 очок і в разі перемоги достроково забезпечували би собі чемпіонство. І підопічні Сергія Реброва легко впоралися із завданням, розгромивши в домашньому поєдинку «Уйпешт», — 3:0 (Узуні, 12, 77, з пенальті, Нгуен, 29).

Таким чином, Сергій Ребров завоював восьмий трофей у тренерській кар’єрі: п’ять із них із київським «Динамо», з яким фахівець пропрацював три роки (з квітня 2014-го по травень 2017-го), і три поспіль чемпіонські титули з «Ференцварошем», який очолює з серпня 2018-го. Примітно, що «Фраді» завоювали золоті медалі в рекордний 32-й раз, але раніше стати тричі поспіль чемпіонами їм не вдавалося. Юрій ГРОМОВ, «ФАКТИ»