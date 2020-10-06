Два вратаря сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем с Францией

COVID-19 выявлен у Андрея Лунина и Юрия Панькива.

Голкиперы сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали положительные тесты на коронавирус.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас.

«В сборной Украины на матч с Францией остается только один голкипер. Ведь тесты Лунина и Панькова на COVID-19, к сожалению, дали положительный результат», — написал Бурбас.

Стоит отметить, что накануне во Франции тестирование проходили футболисты, которые выступают в зарубежных чемпионатах, а также Юрий Панькив, Ефим Конопля и Владимир Шепелев, которые были вызваны в команду дополнительно.

Сборная Украины: кадровые проблемы

Перед матчем против Франции, который запланирован на 7 октября, Андрей Шевченко остался без целой команды. Украинской сборной не могут помочь теперь уже 14 футболистов, которые были вызваны в ее расположение. Без учета Лунина и Панькива в распоряжении сборной Шевченко во Франции осталось 19 игроков.

На матч против Франции сборная Украины остается с одним вратарем — это динамовец Георгий Бущан.

В команду не приехали сразу девять игроков «Шахтера». У Тараса Степаненко и Андрея Пятова был выявлен коронавирус. Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес остаются на самоизоляции. У Евгения Коноплянки, Сергея Кривцова и Сергея Болбата — травмы.

Кроме того, из-за травм украинской сборной не помогут полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, а также динамовцы Владислав Супряга и Виталий Буяльский.

УНИАН