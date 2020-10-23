Федерация бокса Украины будет поддерживать на выборах президента Международной федерации любительского бокса представителя страны-оккупанта

Федерация бокса Украины в письме выразила поддержку кандидатуры генерального секретаря федерации бокса России Умара Кремлева на выборах президента Международной федерации любительского бокса (AIBA).

Отметим, что данное письмо подписано президентом Федерации бокса Украины Владимиром Продивусом. Копия письма опубликована сайтом champion.com.ua.

«Один из главных инициаторов необходимых реформ в нашем спорте во время глобальной пандемии — Умар Кремлев. Он настойчиво прилагает усилия для продолжения соревнований, помощи спортсменам и поддерживает AIBA в целом.

Это лучшее доказательство его лидерских качеств, понимания проблем бокса и спорта в целом, так же как и понимание решений поставленных задач, что сейчас крайне важно для AIBA, Я уверен, что Умар Назарович Кремлев – лучший и самый достойный кандидат на пост президента AIBA, который обладает всеми качествами быть президентом», — говорится в письме.

Напомним, что в мае Умар Кремлев заявил о готовности предоставления украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко российского гражданства.