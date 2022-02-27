ФІФА позбавила Росію права проводити матчі на території країни й грати під своїм прапором

ФІФА також обговорить можливе усунення збірної Росії від змагань.

ФІФА заборонила використовувати прапор та гімн Росії у міжнародних матчах за участю команд Російського футбольного союзу через її військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляється в прес-релізі, оприлюдненому на сайті FIFA.

Збірна Росії може брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, без прапора та гімну згідно з рекомендаціями МОК.

ФІФА також заборонила проводити в РФ футбольні матчі збірних, усі свої домашні ігри збірна РФ гратиме на нейтральному полі та без глядачів.

Зрештою, ФІФА обговорить можливе усунення збірної Росії від змагань.

«ФІФА засуджує застосування сили Росією під час її вторгнення в Україну. Насильство ніколи не є рішенням, і ФІФА висловлює глибоку солідарність з усіма людьми, які постраждали від того, що відбувається в Україні», — повідомили в організації.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 25 лютого, в Швейцарії відбулося екстрене засідання Виконкому УЄФА, присвячене широкомасштабному вторгненню військ РФ в Україну. Виконком УЄФА вирішив позбавити Росію права провести фінал Ліги чемпіонів. // УНІАН