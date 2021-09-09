Футболист сборной Казахстана, забивший два гола в ворота Украины, попался на допинге

Руслан Валиуллин поймался на употреблении запрещенных препаратов.

Полузащитник сборной Казахстана Руслан Валиуллин, оформивший дубль в ворота Украины, провалил тест на допинг.

Футбольный клуб «Тобол», за который выступает Валиуллин, официально подтвердил, что УЕФА открыл дело по факту нарушения антидопинговых правил.

«Футбольный клуб «Тобол» получил информацию о возбуждении дисциплинарного дела со стороны УЕФА, связанного с возможным нарушением антидопинговых правил Русланом Валиуллиным. Вся информация доведена до компетентных лиц внутри клуба, в настоящее время идет внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещенные вещества могли попасть в кровь футболиста», — говорится в официальном заявлении клуба.

Заметим, что потенциальная дисквалификация Валиуллина с маленькой долей вероятности приведет к техническому поражению сборной Казахстана.

Тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал этот случай на своей пресс-конференции.

«Отношусь отрицательно. Я этими делами не занимаюсь. Мы сыграли там вничью, потеряли важные два очка. Я не привык на чужом горе строить свое счастье», — так отреагировал Петраков на проблемы Валиуллина. // УНИАН