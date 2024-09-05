Футбольна мафія: договірні матчі, боротьба та незаконні заробітки

Проблема договірних матчів стабільно обговорюється у футбольному середовищі. Це явище активно поширене по всій земній кулі, а організовують такі події великі злочинні угруповання.

Організація договірних матчів

Футбол – один із найпопулярніших видів спорту з багатомільйонною аудиторією. Різноманітні футбольні турніри відбуваються цілий рік, збираючи на стадіонах і біля екранів телевізорів величезну кількість уболівальників. Отже, футбол на перший план ставлять букмекерські контори, які приймають від гравців ставки з прогнозами на різні результати.

Ці інструменти в незаконних цілях використовують злочинні угруповання, які заробляють колосальні гроші на організації та проведенні договірних матчів. За даними https://bookmakers.com.ua/, дослідження за серпень 2024 року зафіксували 43 потенційно договірні спортивні події по всій планеті та 88% з них були футбольними – 38 поєдинків.

Для організації та проведення договірних матчів злочинці обирають турніри з низьким рейтингом, оскільки в престижних змаганнях створити умови для потрібного результату нереально. Як основні інструменти використовується підкуп суддів, фінансове стимулювання окремих футболістів або цілих команд. Коли роботу з організації потрібного результату виконано, зловмисники роблять потрібні ставки в букмекерських конторах і потім отримують неправомірну вигоду.

Боротьба з договірними матчами

Практично у всіх федераціях футболу різних країн є комітети і комісії, завданням яких є боротьба з поєдинками з фіксованими результатами. Якщо договірну гру організували професіонали, викрити когось у порушеннях досить важко.

Оскільки букмекери втрачають колосальні суми на таких подіях, їм довелося вигадувати власні інструменти для зниження ризиків. Зокрема, більшість контор встановлюють мінімальні ліміти для ставок на потенційно небезпечні чемпіонати – такий підхід не дозволить шахраям розмістити велику ставку. Отже, організація договірного матчу просто виходить невигідною.

Також букмекери використовують загальний онлайн моніторинг. Система в режимі реального часу відстежує великі ставки і повідомляє про це компаніям. Далі йде зняття матчу з лінії або істотне зниження коефіцієнта.

Водночас глобально викорінити договірні матчі, як явище, ще нікому не вдавалося. Річ у тім, що в низькорейтингових чемпіонатах переважають бідні клуби і футболісти, які не втомлюються перед спокусою заробити солідні суми.