Христина Тимановська попросила політичного притулку в Польщі

Білоруську спортсменку намагались вивезти з Токіо в Мінськ через критику керівництва.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку відсторонили від участі в Олімпіаді та всупереч її волі намагалися вивезти на батьківщину, попросила політичного притулку в Польщі.

Про це розповів керівник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін в ефірі «Настоящего времени». Ця організація надає допомогу спортсменам, які постраждали за свою громадянську позицію.

Чоловік і дитина Тимановської, за даними засновника білоруського спортивного видання Tribuna Дмитра Навоши, виїхали в Київ.

«Вона зараз знаходиться в Токіо. Вона вже спілкується з Міжнародним олімпійським комітетом і з пресою. Вже подала заяву на надання політичного притулку в Польщі, тому вона вже в дорозі знаходиться. З нею все в порядку. Тримається добре, зрозуміло, що це стресова ситуація не тільки для спортсмена, але і людини — опинитися під таким тиском. Це молода дівчина, на яку чинили тиск дорослі досвідчені функціонери», — розказав Опейкін.

Він пояснив, що дівчина боялася повертатися до Мінська, бо її показали в «розгромних сюжетах» «пропагандистських каналів».

«Її намагалися зняти зі змагань не з якихось об’єктивних і реальних причин, за станом здоров’я або щось ще, це був чисто адміністративний наказ», — додав Опейкін.

Перед цим видання «Єврорадіо» опублікувало запис розмови, яка начебто відбулася між Тимановською та двома членами олімпійської делегації з Білорусі — ймовірно, головним тренером збірної з легкої атлетики Юрієм Моісеєвичем та заступником директора Республіканського центру олімпійської підготовки з легкої атлетики Артуром Шумаком.

В цій розмові вони називають її вчинок «дурним» і кажуть, що через це «люди можуть залишитися без роботи».

«Якщо ти хочеш виступати далі за Республіку Білорусь, то послухай, що тобі рекомендують. Поїдь додому, до батьків, куди завгодно. Відпусти цю ситуацію. Інакше чим більше ти будеш смикатися — як коли муха потрапляє в павутину: чим більше вона крутиться, тим більше заплутується», — кажуть Тимановській на цьому запису.