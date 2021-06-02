Из-за пандемии COVID-19 люди стали больше заниматься физической активностью и покупать спортивную обувь

Мир находится в кризисе из-за пандемии COVID-19 уже второй год. Вирус влияет на привычки людей во всем мире, связанные с физическими упражнениями, в период между локдаунами, увольнениями, отпусками, работой из дома, закрытием школ и закрытием спортивных сооружений.

Выяснилось, что коронавирус значительно изменил распорядок физической активности людей. Обнаружилось, что они стали тренироваться чаще, чем до того, как пандемия переросла в глобальный кризис. Об этом говорит и то, что продажи спортивной обуви за последний финансовый год составили 23,3 миллиарда долларов, кроссовки фирмы Nike мужские и женские по-прежнему занимают первое место на мировом рынке спортивной обуви. Похожие тенденции наблюдаются и в Украине, отмечают представители компании SneakerStudio.

И старое и новое

Интересно, что некоторые из моделей, выпущенных в 1970-х годах, до сих пор остаются одними из самых популярных кроссовок этой фирмы. Рынок кроссовок, вероятно, уникален тем, что он постоянно движется между инновациями и ностальгией: обувь, разработанная в 1970-х и 1980-х годах, по-прежнему продается так же хорошо или во многих случаях лучше, чем обувь с использованием новейших технологий.

Кроссовки сначала считались субкультурой баскетболистов и фанатов. Со временем это превратилось в модную тенденцию, побуждающую даже бренды высокой моды создавать продукты, которые нравятся потребителям с разным опытом.

В этом контексте, помимо спортивных брендов, таких как Nike, Adidas, Puma и Reebok, к игре присоединились такие исторические дома моды, как Gucci, Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga и такие новички, как Off-White, Supreme.

Ключевые результаты

В RunRepeat постарались понять, как COVID и эта пандемия повлияли на спорт, упражнения и здоровье. Вот некоторые результаты которые показали эти исследования:

Люди, которые обычно занимаются до 1-2 раз в неделю , увеличили количество упражнений в среднем на 88%.

Люди, которые обычно тренируются до 3 раз в неделю , увеличили количество упражнений в среднем на 38%.

Люди, которые обычно занимаются спортом 4+ раза в неделю, снизили количество тренировок в среднем на 14%.

Одна интересная тенденция касалась конкретно бегунов. Бег оставался одним из занятий, разрешенных тем, кто находится в карантине, в большинстве стран

Хотя во многих местах по всему миру действовали ограничения на выход из дома, большинство из этих ограничений позволяли людям ощутить преимущества физических упражнений на улице. Бег и прогулки по городу по-прежнему являются отличными вариантами. Остается найти правильные беговые кроссовки, дорожные кроссовки, или другую тренировочную обувь, чтобы гарантировать, что этот кризис не помешает оставаться здоровыми.

Кроссовки сейчас популярны во всем мире, только Китай представляет собой один из крупнейших рынков, оцениваемый в 9,5 миллиарда долларов.

По данным Statista, мировой рынок кроссовок оценивался в 79 миллиардов долларов в 2020 году и, как ожидается, вырастет до 119,5 миллиардов долларов к 2026 году.