Людмила Лузан здобула друге «золото» в каное-одиночці на чемпіонаті світу

Змагання тривають у Канаді.

У канадському місті Галіфакс проходить чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное.

У каное-одиночці Україну представляє Людмила Лузан.

На дистанції 500 метрів уродженка Івано-Франківська завоювала “золото”, випередивши найближчу переслідувачку в особі господарки турніру Софії Єнсен на 0,87 секунди, завдяки чому виборола вже другу золоту медаль на цьому ЧС.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное, Галіфакс (Канада)

Каное-одиночка, 1000 м. Жінки.

Нагадаємо, що раніше 25-річна Людмила була найсильнішою на вдвічі довшій дистанції.

Вона також у парі з Анастасією Четверіковою виборола в Галіфаксі “срібло” в каное-двійках на дистанції 500 метрів, поступившись лише представницям Китаю. // LB.ua