Людмила Лузан здобула «золото» чемпіонату світу на коронній дистанції

У завершальний день чемпіонату світу 2024 з неолімпійських дисциплін у веслуванні на байдарках і каное скарбничка збірної України поповнилася золотою нагородою.

Триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан виграла заїзд на коронній дистанції — 500 метрів на каное-одиночці.

27-річна українка упевнено виграла попередні заїзди, а у фіналі, попри на близьку боротьбу на першій половині дистанції, вона змогла розвинути перевагу у понад 2 секунди над опонентками.

Для Людмили Лузан це четверта в кар’єрі золота медаль чемпіонатів світу. У 2022-му вона виграла одиночні запливи на 500 та 1000 метрів, а у 2021-му була найкращою у каное-двійці на 500 метрів разом з Анастасією Рибачок.

На Іграх-2024 Лузан стала срібною призеркою на тій же 500-метрівці в дуеті з Рибачок, однак залишилася без особистої медалі, оскільки дистанція 500 метрів в одиночному каное не є олімпійською, а на 200-метрівці Людмила не кваліфікувалася до фіналу.

ЧС-2024. Каное-одиночка, 500 метрів

1. 🥇 Людмила Лузан (Україна) — 02:06,881

2. 🥈 Марія Маїльярд (Чилі) — 02:08,912

3. 🥉 Марія Бровкова (Казахстан) — 02:09,731

Нагадаємо, раніше на світовій першості, що проходить у місті Самарканд (Узбекистан), українці Юрій Вандюк та Павло Борсук здобули бронзу на дистанції 1000 метрів у каное-двійці. // УП. Чемпіон