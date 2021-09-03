Максим Крипак здобуває чергове «золото» і 90-у медаль для України у Токіо

Спортсмен був найшвидшим на дистанції 200 метрів комплексним плаванням у класі SM10.

Крипак став лідером кваліфікації з часом 2:12.78. У фіналі він підтвердив статус фаворита та показав результат 2:05.68, припливши до фінішу першим і побивши паралімпійський рекорд іншого українця Дениса Дуброва.

У Токіо це вже п’яте “золото” Максима. Раніше він перемагав на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині й батерфляєм. Крім того, Крипак завоював на цих Іграх “срібло” на 50 м вільним стилем і “бронзу” в естафеті.

Таким чином українець став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо. Він очолює список з сімома нагородами.

Загалом, як зазначає “Суспільне”, це 15-та паралімпійська медаль Крипака в його кар’єрі та десяте “золото”. Завдяки успіху в Токіо плавець побив український рекорд за кількістю титулів на Паралімпіадах та став найуспішнішим паралімпійцем в історії збірної.