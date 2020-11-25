Местечковый швейцарский лекарь организовал техническое поражение Украины. УАФ обжалует решение
Украинская ассоциация футбола собирается обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА о техническом поражении для сборной Украины по матчу со Швейцарией. Обжаловать будут в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Об этом сообщает сайт УАФ.
Вице-президент организации Юрий Записоцкий заявил, что УАФ «категорически не согласна с решением Апелляционного комитета УЕФА и собирается обжаловать его в Спортивном арбитражном суде после получения полного текста».
Напомним, команде Андрея Шевченко засчитали техническое поражение со счетом 0:3 за несостоявшийся матч Лиги наций против Швейцарии.
Матч последнего тура не состоялся из-за решения медицинских органов Люцерна отправить украинскую сборную на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с негативным результатом.
Украинская сторона надеялась решить судьбу противостояния на поле, но не успевала собрать новую команду, чтобы провести встречу на следующий день. // РБК-УкраинаTweet