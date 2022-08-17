Михайло Романчук риніс Україні «золото» і новий рекорд

Українець Михайло Романчук з національним рекордом здобув золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram НОК України.

“Михайло Романчук приносить Україні першу медаль у плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту у Римі. Українець здобув золото у запливі на 1500 метрів вільним стилем”, – ідеться у повідомленні.

Плавець подолав дистанцію за 14:36.10. Цей час став новим рекордом України.

Як зазначили, Романчук виграє “золото” вже на третій континентальній першості поспіль.