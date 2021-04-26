Наиболее частые травмы при занятиях спортом и способы их предотвращения и реабилитации

В связи с пандемией коронавируса и связанными с этим карантинные ограничениями, многие люди стали больше времени уделять спортивным упражнениям. Но поскольку спортивные залы часто закрыты, заниматься приходится без присмотра инструкторов и тренеров в домашних условиях и на дворовых спортплощадках. В связи с этим увеличилось количество травм.

Спортивные травмы делятся на внезапные травмы и стрессовые травмы. Растяжения и разрывы мышц, травмы связок и переломы — типичные внезапные травмы, при которых ткань быстро повреждается в результате сильного удара. Часто можно увидеть людей у которых надет бандаж на лучезапястный сустав, так как травмы рук, одни из самых распространенных. Стрессовые травмы включают стрессовые переломы и воспаление мышечных оболочек и сухожилий. Стрессовое повреждение часто вызывается длительной, чрезмерной и односторонней нагрузкой, которая вызывает микроповреждения тканей, которые не успевают нормально восстановиться.

Наиболее частые спортивные травмы

Исследования показывают, что наиболее частыми травмами в спорте являются запястье, плечо, колено и спина. Наиболее распространены растяжения мышц и растяжения, на которые приходится около половины всех травм в результате таких травм. Около 15% травм связаны с вывихом суставов или разрывом мышц, 12% травм — ушибами и 10% — переломами.

Запястье

Запястье — это хрупкая точка на теле, которую легко повредить во время упражнений или если вы случайно поскользнетесь во время прогулки. Если это произойдет, важно правильно стабилизировать сустав, чтобы по-прежнему можно было использовать руки в повседневной жизни, что также создает условия для более быстрого заживления травмы.

Защита запястья и поддержка запястья обычно используются при различных типах травм, перенапряжении и износе. Даже в связи с наложением гипса полезно использовать бандаж на запястье, чтобы максимизировать шансы на успешную реабилитацию.

Частой причиной необходимости защиты запястья является синдром запястного канала. В зависимости от типа работы, которую вы выполняете в течение дня, можно использовать защиту запястий с шиной или без нее. При растяжении запястья, также называемом деформацией запястья, важно дать отдых запястью и расслабить его. Растяжение обычно проходит само по себе, но, чтобы ускорить заживление и избежать боли, полезно использовать защиту запястья, которая снимает напряжение и стабилизирует его.

Плечо

Боль в плече может появиться у любого человека по разным причинам. Это тоже довольно распространенная проблема для многих. Чтобы оставалась возможность безболезненно выполнять движения руками, мы зависим от нормального функционирования наших плеч. Если мышцы плеча долгое время подвергались неправильной нагрузке или одна из других частей имела блокировку, которая дает неправильную нагрузку, может возникнуть боль.

Спина, шея, ключицы и лопатки связаны с плечом, и если у вас есть проблемы в любой из этих частей, может возникнуть боль в плече. Многие из нас ходят с болью в плече, не зная, где ее источник и чем она вызвана. Хотя простой бандаж на плечевой сустав может значительно облегчить состояние. Боль может нарастать медленно, и она редко связана с чем-то особенным.

Когда мышца перегружена, могут воспаляться близлежащие места прикрепления сухожилий, и даже слизистые мешочки, выполняющие смазывающую функцию. Поддержка плеча может быть уместна, если вы испытываете боль из-за неправильной осанки, ригидность шеи, перегрузку или если вы проходите реабилитацию после острой травмы плеча.

Боль в плече может возникнуть при острой травме. Это может быть связано при тренировке со штангой. Одними из причин являются профессиональное перенапряжение, когда есть монотонные движения в неправильном положении, неправильная осанка или остеоартрит. В дополнение к тому факту, что вы можете получить острые травмы в спорте, нередко травмы плеча возникают когда вы используете и напрягаете руки и плечи для занятий на турнике или на брусьях. Кроме того, баскетбол, гандбол, волейбол и даже ракетки также могут послужить причиной травм. Другая частая причина — боль в плечах и шее из-за длительного стресса, когда вы бессознательно напряглись. Нередко это сочетание стресса и плохой осанки.

Профилактика

Профилактика — лучшее и наиболее эффективное лечение спортивной травмы. До половины всех спортивных травм можно предотвратить с помощью правильных профилактических мер. Для того чтобы профилактика была эффективной, сначала необходимо определить внутренние и внешние факторы риска, влияющие на травму человека, которые необходимо устранить до того, как произойдет потенциальная травма. К ним относятся физические и умственные характеристики человека, а также характер и обстоятельства тренировок.

Важные соображения по предотвращению травм включают обязательные процедуры: