НОК України видаляє у соцмережах критичні коментарі на адресу Сергія Бубки, який боїться назвати Росію агресором

Як пише редактор популярного спортивного видання «Трибуна» Олег Щербаков, Бубка досі чітко не проартикулював, що взагалі відбувається в Україні. Не вказав, хто є агресором, публічно не звернувся до МОК з вимогою накладення санкцій на російський спорт. Він не дає інтерв’ю, нечисленні зустрічі з ним проходять без журналістів.

«Ще раз звертаюсь до спортсменів і федерацій, які за футболки та фінансову підтримку готові жертвувати своєю репутацією. Подумайте, на що ви підписуєтесь. Бубка має піти. Це невідворотній процес.» — зазначив Щербаков.

Сергій Бубка являється президентом НОК з 2005 року.

Першу публічну появу Сергія Бубки, с початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, побачили лише на 8 день, але й тоді від нього так і не почули слів про війну Росії проти України, натомість була «біда», яка різала слух не лише вболівальникам, а, зокрема, і єдиному переможцю Токіо-2020 від України, народному депутату Жану Беленюку, який попросив називати речі своїми іменами.

Навіть жахливі трагедії в різних населених пунктах Київщини та інших регіонів не змусили топ-менеджерів НОК отямитися й почати активнішу роботу для захисту національних інтересів України. Натомість є спроби цькувати тих, хто не боявся публічно висловитися й засудити бездіяльність Комітету та його вищого керівництва.

«Та замість уваги та поваги до українських спортсменів ми почули ідею щодо надання громадянства деяким росіянам, які, рятуючись від санкцій, раптово захотіли виступати під нашим прапором. » — заявила Чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, членкиня Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту Ольга Саладуха.