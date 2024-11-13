Олег Верняєв звинувачує керівництво федерації спортивної гімнастики у корупції
«Постійні перешкоди, палки в колеса, допомогу блокують, ініціативи гальмують»
Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв обвинуватив керівництво Української федерації гімнастики у корупції. «Поки не розумію, як боротися з цим, і як зупинити цей хаос», – написав спортсмен у соцмережі Facebook.
Також він заявив, що керівництво федерації всіляко перешкоджає дозволу на виїзд на змагання його особистого тренера. Мовляв, всі питання у федерації вирішуються тільки коли «напряму звертаюсь до міністра молоді та спорту України».
Слід зазначити, що віце-президентом Української федерації спортивної гімнастики є олімпійська чемпіонка Стелла Захарова. У жовтні 2024 року у ЗМІ було оприлюднене розслідування щодо цьогорічного чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом з початку повномасштабної війни. Організацією змагань займалася Стелла Захарова. // ГлавкомTweet