Олег Верняєв звинувачує керівництво федерації спортивної гімнастики у корупції

«Постійні перешкоди, палки в колеса, допомогу блокують, ініціативи гальмують»

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв обвинуватив керівництво Української федерації гімнастики у корупції. «Поки не розумію, як боротися з цим, і як зупинити цей хаос», – написав спортсмен у соцмережі Facebook.

Він наголосив, що більше не може мовчати: «Я в збірній України з 2010 року і за весь цей час не пам’ятаю більш корумпованого та жахливого віце-президента федерації, ніж зараз. Постійні перешкоди, палки в колеса, допомогу блокують, ініціативи гальмують. Чемпіонат України за 6,6 млн грн для приблизно 50 спортсменів, при цьому без участі олімпійців, це типу нормально. А коли ЗМІ починають ставити запитання, куди пішли гроші , виявляється, винен я, ніби купив ЗМІ», – зазначив гімнаст.

Також він заявив, що керівництво федерації всіляко перешкоджає дозволу на виїзд на змагання його особистого тренера. Мовляв, всі питання у федерації вирішуються тільки коли «напряму звертаюсь до міністра молоді та спорту України».

«Будучи олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу та семиразовим чемпіоном Європи, я повинен просити майже на колінах дозвіл на виїзд на змагання з тренером у віце-президента федерації. Дозволяють виїзд тільки з особистим тренером. І навіть коли пояснюю, що мій тренер – це головний тренер збірної України, і що я готовий їхати з іншим тренером, який зможе допомогти, мені відмовляють. Дозволяють виїзд тільки з особистим тренером, чудово знаючи, що я не буду цього робити, бо розумію, що він має залишатися і працювати зі збірною», – написав олімпійський чемпіон.

Слід зазначити, що віце-президентом Української федерації спортивної гімнастики є олімпійська чемпіонка Стелла Захарова. У жовтні 2024 року у ЗМІ було оприлюднене розслідування щодо цьогорічного чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом з початку повномасштабної війни. Організацією змагань займалася Стелла Захарова. // Главком