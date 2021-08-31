Паралімпіада-2020: українці завоювали «золото» та «срібло» у штовханні ядра

На Паралімпійських іграх в Токіо відбулися змагання зі штовхання ядра серед чоловіків в класі F20.

У підсумку українець Максим Коваль з новим світовим рекордом став чемпіоном, а його співвітчизник Олександр Яровий з особистим рекордом — віцечемпіоном.

Причому долю першого місця вирішили нікчемні 4 сантиметри.

Відзначимо, що в активі збірної України вже 65 медалей Ігор-2020 року — 15 золотих, 32 срібні та 19 бронзових.

LB.ua