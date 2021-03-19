Павелко и УАФ понизили в классе сборную Украины по футболу в турнире Лиги наций

Спортивный арбитражный суд присудил сборной Украины техническое поражение со счетом 3:0 за игру, которая не состоялась 17-го ноября.

Главной причиной отмены игры и последующего технического поражения стала вспышка коронавируса в лагере украинской команды. После первого решения о присвоении технического поражения нашей команде, УАФ подала апелляцию, в которой указала, что поединок обязан быть перенесен или решен жеребьевкой, пишет football.ua.

CAS в составе Манфреда Нана (Нидерланды), президента, Джеффри Г. Бенца (Великобритания / США) и профессора Ульриха Хааса (Германия) заявили, что правила, изложенные в циркулярах УЕФА, были верно истолкованы и применены апелляционной комиссией УЕФА. По их мнению УАФ должна была нести ответственность за то, что матч не состоялся, и, как следствие, матч был признан проигранным УАФ.

Таким образом сборная Украины все же выступит в группе В Лиги Наций следующего розыгрыша.

Как считают многие эксперты и журналисты, ответственность за присуждение технического поражения сборной Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией (0:3) в Лиге наций должен понести президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и член исполкома УЕФА Андрей Павелко.

«Когда игроков вызывают в сборную официальным письмом, его подписывает топ-чиновник национальной федерации. Таким образом, когда в клубе вспышка коронавируса, именно федерация несет ответственность, привезут ли игроки этого клуба COVID-19 в национальную сборную и заразят ли им других», — пишет спортивный журналист Константин Андриюк .

По его мнению, всех этих сложностей можно было избежать простым решением: УАФ должна была принять решение не вызывать игроков из клубов, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

«Сначала вирус у нас обнаружили накануне матча в Германии. А потом… сборная Украины приехала в Швейцарию с букетом инфицированных игроков и тем самым сама дала швейцарской власти и ее медикам пас. Заметьте, на карантин посадили именно сборную Украины, а не Швейцарии. Переносить матч и переигрывать УЕФА не мог и не собирался. Нет дат, нет окон, а есть сплошные коронавирусные риски», — добавляет Андриюк.

Журналист убежден: украинская федерация создала все условия для того, чтобы швейцарцы воспользовались таким шансом и присудили сборной Украины техпоражение.

«Кто пострадал? Конечно, футболисты, которые были готовы играть и которые пострадали в турнирном плане. Конечно, болельщики, которых лишили футбола! Но что интересно. На сам УЕФА мало кто кивает. Наши болельщики обвиняют исключительно швейцарцев. Хотя спросить надо как раз у украинской национальной федерации! И ее президента — Андрея Павелко», — отмечает журналист.

Кроме того, как писали СМИ, Павелко во время этого скандала, проводил время на пляжах Египта.

«Андрей Павелко сейчас на египетском курорте, в Шарм-эль-Шейхе. Куда он вылетел еще за четыре дня до вчерашнего решения. С теплого пляжа, очевидно, такие новости воспринимаются значительно проще. А вы ожидали, что за вашу сборную будет бороться в УЕФА член ее исполкома и лоббировать там интересы своей команды? Наивные», — писали в то время.

Напомним, 25 ноября апелляционный орган УЕФА вынес решение относительно отмененного матча шестого тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины. Команде Андрея Шевченко засчитали техническое поражение со счетом 0:3.