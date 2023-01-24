Пейнтбол стал особо популярен среди украинцев: несколько советов от экспертов, как лучше играть

Пейнтбол — это вид спорта, в который играют во всем мире и который стал особо популярен среди украинцев, после того как Россия развязала полномасштабную войну против Украины с целью захвата территорий.

Эксперты пейнтбольного клуба Гиперион, которые проводят тренинги с начинающими игроками, дают несколько советов, как лучше играть, меньше попадать под выстрелы противника и получать максимальное удовольствия от игры в пейнтбол https://hyperion.kiev.ua/uslugi/paintball.

Видимость

Прежде чем стать опытным игроком нужно познакомиться с полем и получить возможность реально использовать выбранный вами пейнтбольный маркер.

Без сомнения, основным элементом снаряжения является пейнтбольная маска. Она не только защищает ваши глаза, лицо и уши, но и обеспечивать полный обзор поля боя. Если ваш обзор сильно ухудшается из-за запотевших линз, то не имеет значения, насколько круто вы стреляете. Большинство игр в пейнтбол выигрывают игроки, использующие свои глаза, а не оружие.

Удостоверьтесь, что маска плотно и надежно одета на лицо. Щели между лицом и пеной на оправе маски увеличивают риск запотевания. Только после того как маска надежно сидит на лице можно начинать игру.

Оружие

Основа игры заключается в правильном удержании пейнтбольного маркера (специальное оружие стреляющее шариками с краской) и использовании его по максимуму.

Во время стрельбы обязательно нужно держать маркер вертикально, чтобы шары для пейнтбола попадали из загрузчика в отверстие ружья. Стрельба боком хоть и выглядит круто, но может привести к промахам.

Когда вы получили маркер и привыкли его держать в руках, неплохо бы сделать пару пробных выстрелов, чтобы прочувствовать, как он будет стрелять.

Важно помнить, что шары для пейнтбола выполнены не в форме пули и поэтому не супер точны. Иногда следует стрелять несколько выше цели, чтобы попадать на нужное расстояние.

Двигаясь по игровому полю всегда держите маркер наготове и будьте готовы открыть стрельбу. Это позволит вам быстро среагировать на различные возможности для поражения противника или неприятные сюрпризы!

Не высовываться и использовать укрытие

При передвижении между укрытиями или на открытой местности всегда старайтесь держаться как можно ниже, это не только делает вас менее заметным, но и дает возможность пущенному противником пейнтбольному шарику не попасть вам в голову.

Пейнтбол это как прятки только с оружием. Любое укрытие может спасти вас от выстрела противника. Будь то дерево, бочка или просто надутая фигура. Так как выстрел в ногу и в голову расценивается одинаково, то надо следить чтобы все ваше тело помещалось за выбранным укрытием.

Однако пока вы прячетесь на поле может произойти что угодно. Поэтому не забывайте периодически выглядывать из-за укрытия, чтобы быть в курсе передвижений противника.

Высовываться продолжайте быть как можно ниже. В это время вы можете находиться на коленях или даже лежа на животе.

Работа в команде – самое эффективное оружие

Во время любой игры в пейнтбол возникает соблазн действовать в одиночку и попытаться набрать наибольшее количество пораженных противников за день. Вскоре вы обнаружите, что команда, которая может эффективно работать вместе, имеет значительное преимущество перед группой одиноких волков.

На многих картах вам придется прикрывать огнем товарищей по команде, зачищать здания и пытаться достичь целей с тактической изощренностью – все это будет непросто сделать в одиночку.

Работа в команде не только делает вас непобедимой силой на поле боя, но и приносит гораздо больше удовольствия, независимо от того, выполняете ли вы атаки безупречно или терпите неудачу, это приносит потрясающие впечатления.

Тактика

Многие игроки не особо задумываются о тактике ведения пейнтбольного боя, а зря. Есть достаточно простые действия, которые можно использовать для движения к победе.

Хорошей идеей является распределение стрелков по игровому полю от края до края. Игроки на боковых позициях будут иметь отличные возможности для атаки. Также в игроков на боковых позициях сложнее попасть так как угол для атаки значительно меньше, чем по центру.