Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в киевском этапе Гран-при в марте

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе серии Гран-при, который должен пройти в Киеве.

Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

«Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной», — заявила Винер-Усманова.

Этап Гран-при в Киеве должен пройти 14-15 марта.