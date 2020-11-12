Сборная Северной Македонии – третий соперник Украины на групповом этапе Евро-2020

Северная Македония впервые станет участником чемпионата Европы. Северомакедонцы в стыковом матче обыграли Грузию на выезде – 1:0. Победный гол забил 37-летний Горан Пандев.

Защитник «Шахтера» Давит Хочолава вышел в составе сборной Грузии на замену на второй компенсированной минуте ко второму тайму, передает «Трибуна«.

Также в одной группе с Украино и Северной Македонией сыграют Нидерланды и Австрия.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го.

Грузия – Северная Македония 0:1 (0:0, 0:1)

Дата проведения

12 ноября, 19.00, «стадион Бориса Пайчадзе»

Гол:

0:1 – 56 Пандев.

Грузия – Лория, Двали (Давиташвили, 90), Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури, 88), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили, 80), Казаишвили (Хочолава, 90), Качарава (Лобжанидзе, 81).

Северная Македония – Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Зайков, 89), Николов (Костадинов, 84), Адеми (Спировски, 67), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Тричковски, 89), Пандев.

Предупреждения:

Николов (62), Кашия (75), Окриашвили (78), Несторовски (82), Костадинов (90).